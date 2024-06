Comunicado do Business Wire :GIGABYTE Technology

A COMPUTEX contará com a participação de líderes proeminentes no desenvolvimento mundial de chips, com o objetivo de afirmar sua influência na era da IA e fortalecer os laços com a cadeia de suprimentos de Taiwan. A GIGABYTE, parte integrante dessa indústria, tem a honra de convidar esses CEOs ao seu estande para explorar as tecnologias mais recentes. A diversificada linha de produtos da GIGABYTE abrange todo o ciclo de vida da IA, apresentando tecnologias líderes do setor e soluções de servidores flexíveis. Esses produtos, concebidos para atender às demandas futuras de computação com soluções de refrigeração avançadas, serão apresentados em uma escala sem precedentes na COMPUTEX. Além disso, a GIGABYTE apresentará seus produtos para PC vencedores do Red Dot Award, demonstrações de novos produtos e experiências de IA para jogadores e criadores de conteúdo.

A GIGABYTE tem sido consistentemente a mais rápida no mercado com a mais diversificada gama de servidores de IA. Este ano, a principal série de servidores de IA - G593 -, conhecida por seus recursos de alta densidade e design flexível, será exibida para oferecer suporte aos chips H200 e B100 de próxima geração da NVIDIA, bem como modelos criados para o MI300X da AMD. A exposição também apresentará os novos servidores da série X, baseados no design modular MGX da NVIDIA, que encurta o tempo de desenvolvimento e acelera a implementação do data center. Os clientes podem escolher entre CPUs AMD EPYC, Intel Xeon x86 ou superchips NVIDIA Grace Hopper Arm, que oferecem configurações personalizadas para necessidades computacionais específicas.

Os grandes modelos de linguagem (LLM) se tornaram cada vez mais populares na IA. Para lidar com o crescente número de parâmetros, a GIGABYTE está apresentando servidores que suportam a mais recente arquitetura Blackwell da NVIDIA, apresentando os aclamados designs de alta densidade com os potentes superchips B100 e B200. O B100 será compatível com o hardware da série G593, enquanto o desempenho de próximo nível do B200 apresenta desafios térmicos que vão além da capacidade de refrigeração a ar tradicional. A GIGABYTE abordou isso com sua engenharia térmica líder do setor, empregando refrigeração líquida direta. O tão aguardado GB200 também será apresentado em um gabinete com refrigeração líquida como o GB200 NVL72, atuando como uma GPU massiva que pode atingir 30 vezes o desempenho de inferência de uma quantidade equivalente de GPUs H100. Isso permite aos visitantes não apenas testemunhar essas inovações em primeira mão, mas também participar de discussões sobre o futuro do desenvolvimento da IA e da implementação da computação.