Comunicado do Business Wire :ExaGrid

VeeamON - ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor com bloqueio de tempo de retenção que inclui um nível não direcionado à rede (criando um entreferro em níveis), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje durante o evento anual VeeamON 2024 que a ExaGrid conquistou o status "Veeam ® Ready-Object", verificando se a Veeam pode gravar no ExaGrid Tiered Backup Storage como um destino de armazenamento de objetos S3, bem como a capacidade de dar suporte ao Veeam Backup para Microsoft 365 usando o S3 diretamente na ExaGrid. A Veeam Software é líder nº 1 em participação de mercado na proteção de dados e recuperação de ransomware. "A ExaGrid continua aperfeiçoando sua integração com a Veeam, reforçando nossa parceria e aumentando o valor que a solução combinada da ExaGrid e da Veeam oferece a nossos clientes", disse Andreas Neufert, Vice-Presidente de Gestão de Produtos e Alianças na Veeam. "Como líder mundial nº 1 em proteção de dados e recuperação de ransomware, a Veeam valoriza a ExaGrid como uma de nossas parceiras da Technology Alliance. Ao acrescentar suporte ao S3 e ao Veeam Backup para Microsoft 365, a ExaGrix apoia a missão da Veeam de manter os negócios funcionando e continuar habilitando a resiliência cibernética para nossos 550.000 clientes." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ExaGrid já foi reconhecida como um "Veeam Ready-Repository" por muitos anos, oferecendo integração avançada aos usuários do Veeam, que suporta uma série de recursos do Veeam para otimizar o desempenho de backup e restauração, escalabilidade e retenção a longo prazo devido à desduplicação avançada de dados, incluindo: o ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover e o Veeam Fast Clone integrados para preenchimentos sintéticos rápidos, restaurações e inicializações de VM; suporte total do Veeam Scale-Out Backup Repository (SOBR) com arquitetura de expansão do ExaGrid; integração com o Veeam SureBackup para executar testes de recuperação; e desduplicação combinada do ExaGrid, desduplicando ainda mais dados desduplicados da Veeam por um fator de 7, que proporciona economia de armazenamento (e custo) para retenção a longo prazo; tornando a solução combinada da ExaGrid e da Veeam bem adequada para ambientes corporativos.

A ExaGrid é um patrocinador diamante do VeeamON 2024, que ocorre de 3 a 5 de junho em Fort Lauderdale, Flórida, e online. "Também temos o prazer de anunciar nossa mais nova integração com nosso principal parceiro de tecnologia, a Veeam. A ExaGrid é um alvo de armazenamento de objetos para a Veeam com uso do protocolo S3, dando agora suporte a backups M365 diretamente da Veeam. A ExaGrid também ganhou o status de 'Veeam Ready-Object', além de nosso status de 'Veeam Ready-Repository' para armazenamento de desduplicação, o que consolida ainda mais nossa parceria e o valor que agregamos às organizações que buscam o melhor em proteção de dados", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Estamos muito entusiasmados em anunciar isto durante o VeeamON 2024, como um orgulhoso patrocinador diamante da conferência deste ano, centrada na 'Resiliência Radical' que a Veeam proporciona a milhares de organizações ao redor do mundo." Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões. Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81! A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240603017958/pt/

