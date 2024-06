Comunicado do Business Wire :Adani Enterprises

Em linha com seu compromisso de manter os mais altos padrões de transparência, abaixo está indicado o compêndio de Crédito e Resultado do Portfólio da Adani para o ano financeiro de 2023-2024. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240602663426/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Consistently improving financial performance (in INR crore) - in charts (Graphic: Business Wire)

O desempenho no ano financeiro de 2024 e nos últimos cinco anos significam a força e a estabilidade do portfólio da Adani e a solidez de seus negócios, que apesar de todas as volatilidades externas e ventos adversos, continuam apresentando um crescimento intenso e consistente. Também destaca a estratégia de alocação de capital superior que maximiza os retornos e minimiza os riscos. O portfolio da Adani relata os melhores resultados financeiros até o momento No ano fiscal de 2024, o portfólio de empresas da Adani chegou a seu melhor desempenho, ao demonstrar resiliência, força e estabilidade e propiciar um crescimento recorde do EBITDA de 45%.Com crescentes fluxos de caixa e melhores perfis de crédito, o portfólio da Adani está em uma posição 'mais sólida do que nunca' para acelerar o crescimento.

-- EBITDA: O EBITDA em constante avanço aumentou para US$ 10 bilhões com crescimento recorde de 45% ano a ano, o mais alto na história do portfólio da Adani. -- Lucro líquido ou FFO: O lucro líquido do fluxo de caixa das operações (FFO) foi de US$ 6,7 bilhões, registrando um crescimento de 51% ano a ano, graças à sua disciplinada estratégia de investimentos, proporcionando alta conversão do EBITDA em lucro líquido. -- Infraestrutura central do EBITDA: A infraestrutura central e a plataforma de serviços públicos geraram US$ 8,3 bilhões ou 84% do EBITDA total. A base de usuários da plataforma aumentou para mais de 350 milhões, com uma franquia de consumo de rápido crescimento em aeroportos, distribuição de eletricidade, medição inteligente, distribuição de gás e plataforma digital direta ao consumidor. -- Ativos brutos: O total de ativos brutos aumentou em US$ 8 bilhões ou 16% e agora está em US$ 57,4 bilhões. -- Alavancagem conservadora: O aumento do lucro líquido reduziu significativamente a alavancagem líquida. A dívida líquida para EBITDA caiu de 3,3x no final do ano financeiro de 2023 para 2,2x, notavelmente mais baixa que o índice de referência do setor. -- Posição de liquidez: As reservas de caixa de US$ 7,2 bilhões no nível de portfólio foram as mais altas da história, um aumento de 48,5% referente ao ano passado e estavam em 24,8% da dívida bruta.

-- Classificações: Fluxos de caixa previsíveis levaram a diversas atualizações de classificação em todas as empresas do portfólio. A Adani Ports and Special Economic Zone se tornou a primeira empresa indiana de infraestrutura de grande porte a ter classificação 'AAA'. Agora, três empresas cotadas no portfólio, APSEZ, Ambuja Cement e ACC, têm a classificação INR mais alta de 'AAA'. Há duas entidades com classificação 'AAA' sob a AESL, a saber, Alipurduar Transmission e Western Transmission. -- Fontes de financiamento diversificadas: O perfil de dívida do portfólio da Adani representa uma exposição equilibrada a bancos nacionais, bancos internacionais e mercados de capital. Da combinação total da dívida, a exposição a bancos nacionais fica em 36% e mercados de capital nacionais em 5%, enquanto 26% é a exposição ao mercado bancário mundial; o mercado de capital mundial fica em 29% e o saldo de 4% fica com outros. Para baixar o compêndio: