Começa o julgamento contra o filho de Biden, acusado de posse ilegal de armas

O homem, de 54 anos, chegou ao tribunal da sua cidade natal, Wilmington, no estado de Delaware, acompanhado por parte da sua família, incluindo a primeira-dama, Jill Biden. O presidente não compareceu.

O julgamento de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusado de posse ilegal de arma de fogo, começou nesta segunda-feira (3) em um tribunal federal de Wilmington, em meio à campanha para as eleições presidenciais de novembro, nas quais o presidente democrata e o republicano Donald Trump buscarão a eleição.

A seleção do júri já começou e o julgamento deve durar de uma a duas semanas.

O julgamento ocorre dias depois de um júri de Nova York ter considerado Trump culpado de fraude empresarial, a primeira vez que um ex-presidente foi condenado por um crime.

Trump, que concorrerá como adversário republicano de Biden em novembro, enfrenta outros três processos criminais muito mais graves, incluindo a sua suposta tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020.

O julgamento de Delaware, juntamente com outro na Califórnia em que Hunter Biden é acusado de evasão fiscal, é um problema potencial para Joe Biden, que busca um segundo mandato e espera manter a atenção do país no julgamento de Trump.

Além de serem uma distração política, os problemas jurídicos de Hunter Biden reabrirão feridas emocionais dolorosas para a família devido ao seu longo período como usuário de drogas, sobre o qual tanto ele como o pai falaram publicamente.

- Dependência -

O advogado formado em Yale e lobista que virou artista é acusado de afirmar falsamente que não estava usando drogas ilegais em documentos para comprar um revólver Colt Cobra calibre .38 em 2018.

Ele também foi indiciado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, que teve por 11 dias em outubro daquele ano.