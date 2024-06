Cinco compromissos de Sheinbaum após conquistar a Presidência do México

Após sua eleição como primeira presidente do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum traçou alguns de seus compromissos de governo para enfrentar a pobreza e a violência do narcotráfico.

Sheinbaum, física e ex-prefeita da Cidade do México de 61 anos, garantiu a continuidade da política social do presidente Andrés Manuel López Obrador, seu padrinho político, a quem descreveu como "um homem excepcional, único, que transformou a história para o bem" do país.

"Me comprometo com vocês a conduzir o México pelo caminho da paz, da segurança, da democracia, das liberdades, da igualdade e da justiça", disse a milhares de apoiadores no Zócalo, principal praça da capital.