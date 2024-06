Biden vai anunciar restrições severas a imigrantes com proximidade das eleições, diz imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar amanhã restrições severas à entrada de imigrantes pela fronteira com o México, um tema que pesa em suas chances de reeleição contra o ex-presidente Donald Trump.

Biden deve assinar uma ordem executiva que permitiria a deportação de imigrantes que entrarem no país sem concluir primeiramente seu pedido de asilo, informaram veículos de comunicação americanos nesta segunda-feira (3).

As restrições severas, que Biden deve anunciar durante um evento na Casa Branca com prefeitos de cidades localizadas na fronteira, entrariam em vigor sempre que as travessias de imigrantes aumentassem.