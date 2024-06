Aliados celebram 80º aniversário do Dia D sob a sombra da guerra na Ucrânia

Em 6 de junho de 1944, o "Dia D", uma força de 156 mil soldados e 20 mil veículos chegaram às praias da Normandia, onde os nazistas, que sob as ordens de Adolf Hitler ocuparam a Europa ocidental, não os aguardavam.

O momento será carregado de simbolismo. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acompanhará os governantes dos países aliados, como o americano Joe Biden e o chefe do Governo alemão, Olaf Scholz, na praia normanda conhecida como Omaha.

Oitenta anos depois do Desembarque da Normandia, os aliados se reunirão na quinta-feira (6) nas praias do noroeste da França para celebrar a libertação da Europa da Alemanha nazista, além de expressar apoio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

A operação titânica contribuiu decisivamente para o fim da Segunda Guerra Mundial em território europeu em 1945 com a Alemanha nazista, que estava encurralada entre duas frentes: Atlântico, ao oeste, e União Soviética, ao leste.

Mais de 4.000 pessoas, incluindo 200 veteranos do conflito, foram convidadas para as cerimônias que homenagearão, entre quarta-feira e sexta-feira, os libertadores, mas também os integrantes da resistência e as vítimas civis dos bombardeios aliados.

Além da cerimônia principal de quinta-feira, Biden, o rei britânico Charles III e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau também presidirão outras cerimônias, em seus respectivos cemitérios nacionais em território francês.