Petistas Gleisi, Lindbergh e Mônica Valene vão ao México acompanhar eleição no país

Uma comitiva do Partido dos Trabalhadores (PT) está na cidade do México para acompanhar as eleições do país, realizadas neste domingo, 2. Foram ao local a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Lindbergh Farias e a dirigente petista Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo.

Gleisi publicou foto dos três no México em seu perfil no X, antigo Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O PT tem boa relação com o atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de esquerda.