O México vai às urnas neste domingo (2) com duas mulheres como claras favoritas para se tornar presidente de um país devastado pela violência do tráfico de drogas, onde uma média de 10 mulheres são assassinadas todos os dias.

WASHINGTON:

Stormy Daniels pede que Trump seja preso após sua condenação

Stormy Daniels, a ex-atriz pornô no centro do caso que levou Donald Trump a ser considerado culpado de fraude contábil em um julgamento criminal, pediu a prisão do ex-presidente e atual candidato republicano à Casa Branca, em entrevista publicada na imprensa britânica.

(EUA justiça política eleições, 623 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Em Moscou, a 'vida continua' apesar do conflito na Ucrânia

Sentada em um restaurante da moda no centro de Moscou, Alexandra diz que quer continuar vivendo sem abrir mão de seu estilo de vida, apesar do conflito na Ucrânia.

(conflito Rússia inflação economia Ucrânia lazer, 455 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Modi se aproxima da vitória na Índia e líder da oposição volta à prisão

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está prestes a ser declarado vencedor das eleições e a conquistar um terceiro mandato, enquanto um dos seus principais opositores voltou à prisão depois de ter sido libertado sob fiança durante a campanha.

(eleições prisioneiros política Índia, 470 palavras, já transmitida)

SINGAPURA:

China agirá 'com determinação e força' para impedir a independência de Taiwan

O ministro da Defesa chinês, Dong Jun, advertiu neste domingo (2) que o seu país "agirá com determinação e força" para impedir a independência de Taiwan, ao mesmo tempo que pediu mais comunicação militar com os Estados Unidos.

(EUA diplomacia Singapura China defesa, 491 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

ANC tentará formar coalizão na África do Sul depois de perder maioria absoluta

O Congresso Nacional Africano (ANC), no poder na África do Sul há três décadas, declarou neste domingo (2) que entrará em negociações com outros partidos para formar um novo governo, depois de perder pela primeira vez a maioria absoluta no Parlamento.

(ÁfricadoSul eleições política, 456 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

VIENA:

Opep+ prorroga cortes de produção, mas se prepara para reabrir as torneiras

Os 22 membros do cartel petrolífero Opep+ decidiram, neste domingo (2), prorrogar os cortes na produção de petróleo até o final de 2025 para sustentar os preços em um contexto de incerteza econômica e política, enquanto se preparam para reabrir as torneiras.

(Venezuela diplomacia Arábia energia mercado Opep, 544 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]