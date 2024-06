Pachuca conquista Copa dos Campeões da Concacaf e garante vaga no Mundial de Clubes

O Pachuca conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf-2024 ao derrotar o Columbus Crew por 3 a 0 na final, no sábado (1º), no Estádio Hidalgo, em Pachuca, e garantiu uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2025.

O venezuelano Salomón Rondón com uma dobradinha, aos 12 e 67 minutos de jogo, e Emilio Rodríguez, aos 34, marcaram os gols da vitória dos 'Tuzos' nesta final de jogo único contra o time americano de Ohio, que disputa a Major League Soccer (MLS).

"O Pachuca me deu a oportunidade de me firmar e sou campeão da Concacaf, estou muito feliz", declarou Rondón ao final da partida. "Além disso sou o artilheiro do torneio (9 gols), mas é crédito de toda a equipe", concluiu o atacante venezuelano de 34 anos, eleito o Jogador Mais Valioso do torneio.