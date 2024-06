Morre policial alemão ferido em ataque com arma branca na 6ª feira

O agressor, um homem de 25 anos nascido no Afeganistão e residente na Alemanha desde 2014, foi ferido por disparos durante a intervenção das forças de segurança.

Ainda não se sabe as razões do ataque, mas a ministra do Interior, Nancy Faeser, mencionou uma possível motivação islamista.

O ministro da Economia, Christian Lindner, foi mais direto neste domingo. "A morte do jovem policial me comove profundamente e o que está ocorrendo em nosso país me deixa com raiva", afirmou ao jornal Bild.