Modi, a um passo da vitória na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está prestes a ser declarado vencedor das eleições e a conquistar um terceiro mandato, enquanto um dos seus principais opositores anunciou que voltará à prisão depois de ter sido libertado sob fiança durante a campanha.

Modi, um político nacionalista hindu de 73 anos, parece estar a caminho de sua terceira vitória eleitoral consecutiva, de acordo com as pesquisas de boca de urna, após o fim da votação no sábado que encerrou uma eleição que durou seis semanas.

Os primeiros resultados oficiais são esperados para terça-feira, depois desta maratona eleitoral, a maior da história, com quase 968 milhões de pessoas convocadas às urnas no país mais populoso do mundo.