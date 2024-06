Milhares protestam em Istambul contra plano de abate de cães de rua

Sob slogans como "Não se cale, diga não ao massacre", milhares de pessoas se manifestaram neste domingo (2) em Istambul contra um projeto de lei polêmico que prevê o abate de cães de rua para conter sua proliferação.

Os manifestantes reuniram-se na Praça Yenikapi, na parte europeia de Istambul, e alguns usavam camisetas com imagens de cães e gatos. Outros seguravam cartazes de cães com olhares de súplica em seus rostos.

Os defensores desses animais, de todas as idades e convicções políticas, se opuseram a uma iniciativa do partido governista AKP, que busca controlar uma população de quatro milhões de cães de rua em toda a Turquia, de acordo com estimativas oficiais. Em 2022, o Ministério da Agricultura disse que havia dez milhões.