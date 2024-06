Mexicanos vão às urnas com duas candidatas favoritas à Presidência

Claudia Sheinbaum, física e candidata do partido de esquerda no poder, e Xóchitl Gálvez, senadora de centro-direita de raízes indígenas, são as favoritas para governar até 2030 a 12ª economia do mundo, de 129 milhões de habitantes.

O México vai às urnas neste domingo (2) com duas mulheres como claras favoritas para se tornar presidente de um país devastado pela violência do tráfico de drogas, onde uma média de 10 mulheres são assassinadas todos os dias.

Gálvez, uma empresária de sucesso no setor de tecnologia que centrou a sua campanha na denúncia da política de segurança "fracassada" do presidente, batizada de "Abraços, não balas" porque busca combater as causas da violência, acredita que parte do voto oculto virá de áreas atingidas pelos poderosos cartéis.

Um candidato a um cargo local no estado de Michoacán (oeste) foi assassinado a tiros horas antes do início das eleições, informou o Ministério Público regional.

Desde setembro, cerca de trinta candidatos a cargos locais foram assassinados, segundo a ONG Data Cívica. Atos violentos forçaram a suspensão das eleições em dois municípios de Chiapas (sul) no sábado.

As urnas, para as quais estão convocados cerca de 100 milhões de eleitores neste país com três fusos horários, abriram às 08h00 locais (10h00 no horário de Brasília) em Quintana Roo (sudeste), assim como em parte da fronteira com os Estados Unidos.

Cidade do México e cerca de 20 estados começaram a votar às 11h00 (horário de Brasília) e os do noroeste, com costa no Pacífico, uma hora depois.

- Visões contrapostas -

Os apoiadores de Sheinbaum consideram que ela garante o legado de AMLO, que foi eficiente na sua gestão como prefeita da Cidade do México (2018-2023) e que é uma "inspiração" para as mulheres neste país com altos índices de violência de gênero, no qual cerca de 10 mulheres são assassinadas diariamente, segundo a ONU.

"Ter uma presidente mulher te motiva, mostra que você pode", diz Blanca Sosa, de 31 anos, vendedora de uma loja no Zócalo da capital.