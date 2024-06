Incidentes armados em seções eleitorais deixam 2 mortos no México

Duas pessoas foram mortas neste domingo (2) em incidentes armados em seções eleitorais no estado de Puebla, na região central do México, disse à AFP uma fonte de segurança do governo local.

A vítima seria um militante do Partido Verde. As autoridades estão investigando relatos de que o incidente teria sido resultado de um confronto entre movimentos políticos rivais.

Horas antes do início do dia da eleição, um candidato a um cargo de superintendente municipal foi assassinado no estado de Michoacán, no oeste do país, informou a promotoria local.

Israel Delgado, 35 anos, candidato a prefeito na cidade de Cuitzeo, foi morto a tiros perto de sua casa na noite de sábado.

Desde setembro do ano passado, quando o processo eleitoral começou, cerca de 26 candidatos foram assassinados. A ONG Data Cívica registra cerca de 30 crimes.

Espera-se que cerca de 100 milhões de eleitores votem nas eleições deste domingo no México. Com cerca de 20.000 cargos em disputa, essas são as maiores eleições da história do país.

