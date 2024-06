Forças de Defesa de Israel dizem ter sofrido ataque do Líbano e atingem instalação do Hezbollah

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que mais de quinze projéteis foram disparados desde o Líbano em direção a diversas áreas no norte de Israel neste domingo, 2. Em resposta, caças da Força Aérea Israelense atingiram uma estrutura militar do grupo Hezbollah perto de Houla, uma pequena vila no sul do Líbano.

Além disso, aeronaves atingiram uma instalação de armazenamento de armas do grupo paramilitar libanês, o que desencadeou explosões secundárias, "indicando a presença de grandes quantidades de armas no local", afirmaram as FDI em seu perfil oficial na rede social X, antigo Twitter. "Continuaremos a responder contra quaisquer ameaças terroristas em qualquer frente", disseram.

No sábado, integrantes do Hezbollah abateram um drone israelense em território libanês e lançaram foguetes contra uma instalação militar de Israel.