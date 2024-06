Coreia do Norte enviou mais 600 balões cheios de lixo, diz Sul

"A Coreia do Norte retomou o lançamento de balões de lixo na Coreia do Sul", disse o Estado-Maior Conjunto em comunicado.

A Coreia do Norte lançou outros 600 balões carregados de lixo, como pontas de cigarro e plástico, ao seu vizinho do sul, informou o exército sul-coreano neste domingo (2).

Os balões atingiram as províncias do norte da Coreia do Sul, incluindo a capital Seul e a área vizinha de Gyeonggie, que juntas abrigam cerca de metade da população total da Coreia do Sul, acrescentou o Estado-Maior Conjunto.

Dias atrás, a Coreia do Norte começou a enviar centenas de balões carregando sacos de lixo, o que levou Seul a alertar sobre retaliação. Desde o início da campanha, na última terça-feira, foram detectados cerca de 900 balões.

O Estado-Maior indicou que foi detectado que continham "resíduos como pontas de cigarro, papel, pedaços de pano e plástico" e que não existiam substâncias perigosas.