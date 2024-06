Secretário de Defesa dos EUA anuncia 'nova era de segurança' em fórum de Singapura

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou neste sábado (1°) uma "nova era de segurança" por meio de alianças e parcerias regionais, em um fórum em Singapura que contará no domingo com a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zelensky falará com líderes mundiais no chamado Diálogo Shangri-La, um fórum anual sobre defesa e segurança, informou seu organizador, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que disse à AFP que o presidente ucraniano discursará pessoalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A presença de Zelensky nesta reunião, onde participam os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da China, entre outros, ocorrerá pouco depois de os Estados Unidos terem autorizado a Ucrânia a usar as armas que fornece para atacar alvos em solo russo, com certas condições.