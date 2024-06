Primeiro-ministro indiano é provável vencedor das eleições gerais da Índia

Após o fechamento das urnas, o líder disse que estava confiante na conquista de seu terceiro mandato consecutivo no cargo.

O Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi e seus aliados conquistariam pelo menos 355 assentos, bem acima da maioria de 272 assentos na Câmara Baixa do Parlamento da Índia, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna da CNN-News18.

A política nacionalista de Modi, cada vez mais misturada com a religião, é extremamente popular em Varanasi, banhada pelo rio Ganges, onde os fiéis hindus cremam os seus entes queridos.

"Posso dizer com confiança que o povo da Índia votou em números recordes para reeleger o governo da NDA", escreveu Modi no X, referindo-se à sua coalizão governista, a Aliança Democrática Nacional.

Entretanto, ele advertiu que as projeções não eram definitivas, dado o histórico de projeções divergentes dos resultados finais.

O analista político Ramu Manivannan disse à AFP que as pesquisas deste sábado indicavam fortemente que Modi permaneceria no poder.

"Obviamente Modi vencerá", disse à AFP Vijayendra Kumar Singh, que trabalha em um dos muitos hotéis desta cidade de peregrinação. "Há um sentimento de orgulho em tudo o que ele faz e é por isso que as pessoas votam nele", acrescentou.

Há poucas dúvidas de que o primeiro-ministro de 73 anos conquistará o seu assento neste círculo eleitoral, ou sobre a vitória do seu partido.

A popularidade de Modi também responde ao status diplomático e econômico que a Índia alcançou sob seu governo, tornando-se a quinta maior economia do mundo em 2022, à frente do Reino Unido.

As potências ocidentais, em grande parte, fecharam os olhos para as alegações de violações de direitos e liberdades na Índia, a fim de cortejar um valioso aliado diante da crescente influência da China.

As chances de Modi foram reforçadas por vários processos criminais contra alguns líderes da oposição, que, segundo eles, foram orquestrados por seu governo.

Na véspera do último dia de votação, o Ministério das Estatísticas anunciou um crescimento de 8,2% do Produto Interno Bruto no último ano fiscal, encerrado em 31 de março.

A participação até agora caiu vários pontos em comparação com as últimas eleições nacionais de 2019.

Os analistas atribuem essa queda à esperada vitória de Modi e às sucessivas ondas de calor na Índia, onde várias cidades registraram temperaturas de até 45ºC no sábado.

