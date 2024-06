Países membros da OMS aprovam medidas para fortalecer ações durante pandemias

Os países concordaram em emendar o Regulamento Sanitário Internacional, que foi adotado em 2005, e definiram uma "emergência de pandemia" com foco em ajudar países em desenvolvimento a obter melhor acesso a financiamento e produtos médicos, disse a OMS.

Mas os países concordaram em concluir as negociações sobre o acordo pandêmico até o fim do ano, "no máximo", disse a OMS.

Segundo a OMS, os países definiram uma "emergência de pandemia" como uma doença transmissível que tem uma "ampla disseminação geográfica" ou alto risco de ter, e que excedeu ou pode exceder a capacidade dos sistemas nacionais de saúde para responder. Também é definido como um surto que causou ou pode causar "substancial" perturbação econômica ou social e requer rápida ação internacional.

De acordo com o especialista em direito de saúde pública da Universidade de Georgetown Lawrence Gostin, a edição feita pelos países da OMS representa "uma grande vitória para a segurança e saúde." Na rede social X, antigo Twitter, ele disse que a medida "simplificará as negociações para o acordo pandêmico". Fonte: Associated Press.