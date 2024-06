Milhares de pessoas celebram o Dia do Orgulho LGBTQIA+ em Seul

Dezenas de milhares de sul-coreanos celebraram neste sábado (1º) o Dia do Orgulho LGBTQIA+ em Seul, apesar de as autoridades terem proibido fazê-lo nos locais mais emblemáticos da cidade.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, ainda não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo e os ativistas também pedem leis que proíbam a discriminação com base na orientação sexual.

A Parada do Orgulho de Seul, uma das maiores da Ásia, comemora seu 25º aniversário este ano. Pelo segundo ano consecutivo, as autoridades locais proibiram a realização do desfile no Seoul Plaza, em frente à Câmara Municipal, onde costumam acontecer grandes celebrações.