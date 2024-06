Israel lança novos bombardeios contra Hezbollah no sul e leste do Líbano

O Exército de Israel bombardeou neste sábado (1º) localidades do sul e do leste do Líbano, depois que o movimento pró-Irã Hezbollah reivindicou ataques contra o norte de Israel, informaram fontes de ambas as partes.

Desde que a guerra explodiu em Gaza em 7 de outubro entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o Hezbollah bombardeia periodicamente o norte de Israel, em solidariedade a seu aliado islamista.

"Nas últimas 72 horas, a Força Aérea bombardeou mais de 40 alvos militares no Líbano, visando infraestruturas onde operam terroristas do Hezbollah, bem como lançadores usados para atacar território israelense", indicou o Exército de Israel em comunicado.