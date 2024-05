Youtuber canadense é preso em Trinidad e Tobago por gravar vídeos sobre gangues

O youtuber canadense Chris Must List, que produz vídeos sobre grupos criminosos em todo o mundo, foi preso em Trinidad e Tobago após publicar material com gangues deste país caribenho, informaram autoridades e sua família. Chris Must List, cujo nome verdadeiro é Christopher Arthur Hughes, "foi formalmente acusado pelo sargento Lee, da Unidade de Investigações Especiais, de publicar uma declaração com intenção sediciosa em 29 de maio de 2024", de acordo com um comunicado da polícia divulgado na quinta-feira (30). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A investigação teve início após "Hughes publicar vídeos nos quais apareciam pessoas que se declaravam membros de gangues, defendiam atividades criminosas e utilizavam linguagem ameaçadora", afirmou a autoridade.

Com mais de 300 mil inscritos no YouTube, o canadense tem vídeos desde o Haiti aos bairros mais perigosos da Filadélfia, passando pelo Paquistão e Sudão do Sul. Ele pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 3 mil (R$ 15.723 na cotação atual). Desde que chegou à Trinidad e Tobago, há cerca de três semanas, o youtuber entrevistou diversos grupos criminosos de todo o país.