Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones se destaca

A bolsa de Nova York fechou esta sexta-feira (31) com resultados mistos após um dia agitado, que viu uma movimentação dos portfólios de investimento em direção aos valores tradicionais do Dow Jones.

A inflação se manteve estável em abril, um alívio para os americanos após o aumento no início do ano que trouxe aos mercados o temor de que as taxas de juros altas se prolonguem por muito mais tempo.

O índice PCE de inflação, o preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), publicado nesta sexta-feira, registrou um aumento de preços anual em abril de 2,7% e de 0,3% em relação a março.

Os dados estão em linha com o esperado pelos analistas.