Trump é condenado em julgamento criminal em meio a campanha pela Presidência

O histórico primeiro julgamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos terminou com Trump, 77 anos, declarado culpado das primeiras 34 acusações por falsificação em documentos contábeis para ocultar um pagamento destinado a silenciar a ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Seu advogado, Todd Blanche, disse que sua equipe estava preparando uma apelação "assim que for possível".

Mesmo assim, Trump não está impedido de continuar com sua batalha para derrotar o presidente Joe Biden na revanche eleitoral, mesmo no caso improvável de que vá para a prisão.

O veredicto põe os Estados Unidos em um território político desconhecido, à espera de que o juiz de instrução Juan Merchan fixe a sentença em 11 de julho, dias antes da Convenção Nacional Republicana em Milwakee, onde Trump receberá a nomeação formal do partido.

A campanha de Biden publicou um comunicado no qual destaca que o veredito contra Trump mostra que "ninguém está acima da lei" e que as urnas serão "a única forma de manter Donald Trump fora do Salão Oval".

Em nota, a Casa Branca reagiu dizendo que respeita o "Estado de direito" e que não tem "nenhum comentário adicional".

- Decisão do júri -

O júri de 12 membros deliberou por mais de 11 horas, durante dois dias, após um julgamento de cinco semanas em uma sala de audiências de Manhattan.

Merchan, a quem o ex-presidente chamou de "corrupto" ao longo do julgamento, inclusive na manhã desta quinta-feira, agradeceu aos jurados por darem ao caso "a atenção que merecia".

A identidade dos jurados, sete homens e cinco mulheres, foi mantida em sigilo, para protegê-los das tensões políticas.