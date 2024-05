Trump diz que seu julgamento foi 'injusto' e promete recorrer

"Foi muito injusto... Vocês viram o que aconteceu com algumas das nossas testemunhas. Literalmente as crucificaram", afirmou em um discurso na Trump Tower, em Manhattan.

Além do julgamento em Nova York, o ex-presidente enfrenta outros três processos penais com acusações mais graves relacionadas com as suas tentativas de reverter o resultado da eleição que perdeu para Joe Biden em 2020 e o tratamento de documentos confidenciais que levou para casa depois de deixar o governo.

Mas não se espera que estes casos avancem para a fase de julgamento antes das eleições de novembro.

O que para qualquer político significaria a sepultura, Trump transformou em uma medalha de honra, comparando-se a presos políticos históricos como Nelson Mandela e usando estes escândalos para reforçar, junto dos seus apoiadores, a teoria da conspiração segundo a qual existe um "Estado profundo" que busca restringir sua liberdade.

Biden, por outro lado, tentou evitar que os problemas judiciais de Trump se tornassem um assunto de campanha. E como presidente evita dar munição aos republicanos que o acusam de intervir no sistema judicial. Agora ele terá de decidir se a condenação do magnata muda o jogo.

"Donald Trump está ameaçando nossa democracia. Primeiro, questionou nosso sistema eleitoral. Depois, questionou nosso sistema judicial. E agora, vocês podem detê-lo", disse Biden na rede social X, também pedindo a seus seguidores que contribuíssem financeiramente com sua campanha.

A campanha do democrata afirmou em comunicado que a decisão contra o ex-presidente mostra que "ninguém está acima da lei". Acrescentou, no entanto, que o foco agora deve estar nas eleições, porque "a ameaça que Trump representa para a democracia nunca foi tão grande".