"Trabalhos dos sonhos" paga R$ 500 mil para quem testar e festejar em piscinas nos EUA; entenda

Empresa privada do ramo do entretenimento aquático busca funcionário para testar e fazer festas em piscinas ao redor dos EUA. Vaga paga R$ 500 nil; entenda

O pagamento é feito em duas partes, a primeira é um adiantamento de 50 mil dólares, aproximadamente R$ 250 mil para custear gastos com deslocamentos e outras necessidades para garantir que as visitas aconteçam.

Não menos importante que a diversão durante o trabalho, a Swimply também quer o registro de todo o processo para o TikTok , YouTube e Instagram . Além disso, o funcionário será responsável por elencar as melhores piscinas do país.

O(a) escolhido(a) para o cargo para visitar as piscinas da empresa assumirá o cargo de diretor(a) de piscinas e precisará colocar todo o carisma de “blogueiro” em prática para criar vídeos divertidos para as redes sociais durante as visitas.

“Estamos chamando isso de emprego dos sonhos por um motivo! O mais importante é que você aproveite o melhor que o Swimply tem a oferecer e compartilhe a diversão e a aventura com nossa comunidade”, pontuou a empresa.

Como funciona processo seletivo para o emprego dos sonhos?

Para conseguir o cargo, o(a) candidato(a) deve alugar uma das piscinas da Swimply e gravar um vídeo fazendo propaganda do reservatório. Com o registro em mãos, o concorrente deve seguir e marcar a Swiply no vídeo que deve ser publicada no TikTok ou Instagram com a hashtag “#SwimplyDreamJob”.

Não há limites para o número de vídeos compartilhados. Caso algum registro chame atenção dos recrutadores, o candidato avança para a fase de entrevistas e um teste de natação. A Swimply ainda informa que o funcionário contratado deve participar de entrevistas na mídia e eventos.