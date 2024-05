Trabalhistas autorizam deputada de sua ala esquerda a concorrer nas eleições britânicas

Abbott, a primeira mulher negra a servir na Câmara dos Comuns e próxima do ex-líder trabalhista, Jeremy Corbyn, em um partido que Starmer reorientou para uma posição mais centrista, declarou à BBC na quarta-feira que estava "proibida" de se apresentar como candidata desta legenda de oposição, grande favorita nas próximas eleições contra os conservadores no poder.

O caso levou a acusações de um "expurgo" contra a esquerda do Partido Trabalhista. Starmer elogiou a "pioneira", que "abriu caminho para outras pessoas entrarem na política e na vida pública".

Abbott, de 70 anos, 37 deles como deputada por um distrito eleitoral do norte de Londres, foi suspensa pelo Partido Trabalhista em abril de 2023, depois de publicar uma carta no jornal The Observer na qual sugeria que judeus, irlandeses e pessoas com estilos de vida nômades são "sem dúvida vítimas de preconceito", mas "não sofreram racismo em suas vidas", diferentemente da comunidade negra.

Em resposta às reações negativas, ela pediu desculpas e retirou seus comentários "completamente e sem reservas".