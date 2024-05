Suprema Corte do Texas nega pedido para especificar exceções médicas para aborto

A Suprema Corte do Texas rejeitou nesta sexta-feira (31) especificar as "exceções médicas" que permitem o aborto nesse estado conservador dos Estados Unidos, onde um grupo de mulheres entrou com uma ação judicial após terem o procedimento impedido, mesmo sob risco de vida.

O aborto é ilegal no Texas, salvo quando a vida da mãe corre risco. No entanto, as demandantes alegam que as normas não são claras e que os médicos temem realizá-lo, pois se arriscam a enfrentar processos custosos, condenações de até 100 anos de prisão e a perda do registro caso o estado interprete que agiram fora da lei.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, um juiz reconheceu que as autoras do processo tiveram o acesso ao aborto atrasado ou negado devido à "incerteza generalizada" sobre as exceções, e determinou que os médicos não poderiam ser processados após exercerem seu "julgamento de boa-fé".