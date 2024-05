Sinner confirma favoritismo contra Kotov e vai às oitavas de Roland Garros

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-4, em duas horas e 25 minutos na quadra Philippe Chatrier.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou às oitavas de final de Roland Garros ao derrotar o russo Pavel Kotov (56º) nesta sexta-feira (31).

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro e com apenas duas derrotas na temporada, Sinner chega supera a terceira rodada do Grand Slam Parisiense sem ter perdido um único set.

