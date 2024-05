Prisão da jornalista Alsou Kurmasheva é prorrogada na Rússia até 5 de agosto

Nesta sexta-feira, "a sua prisão provisória foi prorrogada até 5 de agosto" em uma audiência a portas fechadas, declarou por telefone Rumia Mubarakzanova, porta-voz do tribunal soviético em Kazan, no sul do país.

Kurmasheva, que vivia em Praga com o marido e duas filhas adolescentes, viajou para a Rússia para visitar a avó doente, mas não pôde deixar o país porque as autoridades confiscaram os seus passaportes russo e americano.

Segundo a imprensa russa, as acusações de difusão de "informações falsas" sobre o Exército baseiam-se na sua participação na publicação de um livro com depoimentos de russos que se opõem à ofensiva na Ucrânia.