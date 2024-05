Petróleo cai antes de reunião da Opep+

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (31) antes da reunião da Opep+ no fim de semana, durante a qual os membros da aliança devem renovar seus cortes de produção.

Os preços do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuaram 0,29%, a US$ 81,62.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma entrega caiu 1,18%, a US$ 76,99.