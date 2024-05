Otan minimiza a ameaça de escalada russa na Ucrânia

Três pessoas morreram e 23 ficaram feridas em ataques russos na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira russa, indicaram as autoridades regionais nesta sexta-feira.

"Não há nada de novo (...) Faz parte dos esforços do presidente [russo Vladimir] Putin para evitar que os aliados da Otan apoiem a Ucrânia", disse Jens Stoltenberg antes do início de uma reunião da Otan em Praga.

O secretário-geral da Otan minimizou, nesta sexta-feira (31) as ameaças russas de escalada na Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos autorizou Kiev a atacar objetivos no território russo fronteiriço para defender a cidade de Kharkiv.

Os mísseis, do tipo S-300 e S-400, foram lançados a partir da região russa de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, segundo o Ministério Público regional, que informou cinco ataques no total.

Kharkiv é alvo quase diário de bombardeios procedentes em sua maioria do território russo, como parte da ofensiva que a Rússia lançou no início de maio na região, onde está ganhando terreno frente a um Exército ucraniano carente de munições e homens.

O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, assegurou que as forças de seu país conquistaram 880km² ao longo do ano na Ucrânia, e 28 localidade neste mês de maio na região de Kharkiv.