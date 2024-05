Israel ofereceu novas diretrizes para trégua em Gaza, diz Biden

"O Hamas precisa aceitar o acordo", disse Biden, que tem apoiado Israel, um aliado histórico dos Estados Unidos, com ajuda militar desde o início do conflito.

Então, Israel e os palestinos negociariam durante essas seis semanas um cessar-fogo duradouro, e a trégua continuaria enquanto as conversas fossem mantidas, apontou.

"Enquanto o Hamas estiver cumprindo com seus compromissos, um cessar-fogo temporário se tornaria, segundo a proposta israelense, no fim permanente das hostilidades", acrescentou.

O anúncio acontece depois de diversas tentativas infrutíferas de interromper o conflito.

O Hamas insiste em que qualquer cessar-fogo deve ser permanente. Nesta sexta, o grupo palestino assegurou ter informado aos mediadores que só aceitaria uma trégua "abrangente" que inclua uma troca de reféns e prisioneiros se Israel interrompesse sua "agressão".

Ismail Haniyeh, responsável do escritório político do Hamas com sede no Catar, reiterou que as principais demandas de sua organização - que incluem um cessar-fogo permanente e a retirada total de Israel - "são inegociáveis".

Mas Israel afirma que apenas aceitará uma trégua temporária de aproximadamente seis semanas e que mantém seu objetivo de destruir o Hamas.