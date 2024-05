Huthis prometem 'escalada' após ataques dos EUA e Reino Unido deixarem 16 mortos no Iêmen

Os huthis ameaçaram nesta sexta-feira (31) intensificar seus ataques a embarcações que navegarem nas costas do Iêmen, depois que, segundo um canal de televisão dos rebeldes, 16 pessoas morreram em bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido contra suas instalações. "A agressão americano-britânica não nos impedirá de continuar as nossas operações militares", declarou Mohamed Al Bukhaiti, membro do gabinete político do movimento na rede social X, prometendo "responder à escalada com escalada". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo um novo balanço divulgado pela emissora Al Masira, pelo menos 16 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nos bombardeios noturnos lançados por Washington e Londres. Não foi especificado se as vítimas eram civis ou combatentes huthis.

Um balanço inicial havia relatado 14 mortes. Segundo o Ministério da Defesa britânico, seus aviões realizaram "uma operação conjunta com as forças dos EUA contra as instalações militares huthis para enfraquecer sua capacidade de continuar seus ataques à navegação internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Áden". Desde novembro, os huthis atacam navios nestas regiões, alegando solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o movimento islamista Hamas desde 7 de outubro.