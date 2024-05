França proíbe empresas israelenses de participarem de feira de defesa

As autoridades francesas proibiram as empresas da indústria militar israelense de participarem de uma feira comercial no mês que vem perto de Paris, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (31).

"Por decisão das autoridades governamentais, não haverá nenhum expositor para a indústria de defesa israelense na feira Eurosatory 2024", disseram os organizadores, Coges Events.

De acordo com o Ministério da Defesa da França, "não há mais condições de receber empresas israelenses", especialmente porque o presidente francês Emmanuel Macron pediu "o fim das operações israelenses em Rafah".