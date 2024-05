Fifa reforça suas medidas para proteger a maternidade

A Fifa vai ampliar, a partir de sábado (1º), as medidas que permitem as treinadoras e as mães não biológicas a conciliar a maternidade e o futebol, promovendo também o contato familiar durante os grandes torneios.

Três anos depois de ter imposto às suas 211 federações uma licença-maternidade de "pelo menos 14 semanas" para as jogadoras, paga com "um mínimo de dois terços do seu salário contratual", o organismo mundial estabelece o mesmo direito para as treinadoras no regulamento que entra em vigor no sábado.

Uma "licença de adoção" de pelo menos oito semanas também será introduzida para os clubes se a criança tiver menos de dois anos, um período reduzido para quatro semanas para uma criança de dois a quatro anos e duas semanas se for mais velha, disse a organização em comunicado nesta sexta-feira (31).