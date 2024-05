Favorito Real Madrid enfrenta azarão Dortmund na final da Champions

Se existe algo em que o Real Madrid é bom são as grandes noites europeias e, sobretudo, as finais.

No papel, tudo leva a crer que o time merengue, campeão espanhol nesta temporada, leva vantagem no jogo decisivo deste sábado (1º), em Wembley, mas o Dortmund vem de eliminar o Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé na semifinal.

O Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões com 14 títulos, se apresenta como grande favorito na final do torneio continental contra o Borussia Dortmund, que chega como azarão depois de deixar outros fortes candidatos pelo caminho.

- De volta 11 anos depois -

Para o Borussia Dortmund, estar na final da Champions é algo muito mais extraordinário, já que será a terceira vez na história do clube.

O único título veio em 1997, diante da Juventus. Mas em 2013, justamente em Wembley, o time foi derrotado pelo Bayern de Munique.

"Nosso objetivo é ganhar esta Liga dos Campeões. Para isso, temos que vencer os melhores e vamos enfrentar o clube que é o campeão absoluto da história do futebol, especialmente nesta competição", ressaltou o técnico Edin Terzic, que aos 41 anos comanda o clube do qual é torcedor desde menino.

A classificação do Dortmund à final tem o paradoxo de ter sido alcançada após a saída de astros como Erling Haaland, atualmente no Manchester City, e Jude Bellingham, que agora defende justamente o Real Madrid.

- Despedida de Kroos -

O principal contratempo para o Real Madrid no caminho até a final foi a lesão do francês Aurélien Tchouameni, que viajou com a delegação a Londres, mas não terá condições de jogo devido a um problema no pé esquerdo.

O goleiro ucraniano Andriy Lunin ficou em Madri devido a um processo gripal e vai se juntar ao grupo na capital britânica no próprio sábado pelo risco de contágio antes da partida.