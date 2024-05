Coreia do Sul prevê a chegada de mais balões cheios de lixo do seu vizinho do norte

O Exército sul-coreano alertou, nesta sexta-feira (31), que, durante o fim de semana, podem chegar mais balões cheios de lixo vindos da Coreia do Norte, dias depois de Pyongyang enviar ao seu vizinho uma primeira enxurrada desses objetos cheios de lixo e supostas fezes de animais.

Segundo o Estado Maior Conjunto sul-coreano, a Coreia do Norte lançou na noite de terça cerca de 260 balões cheios de lixo, pilhas usadas, guimbas de cigarro e o que parece ser esterco, e se prepara para lançar mais.

A partir de sábado, "são previstos ventos do norte, por isso se espera o lançamento de balões com lixo do Norte para o Sul", apontou um funcionário do Estado Maior Conjunto sul-coreano nesta sexta-feira.