Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

Segundo a National Retail Foundation, 80% de todas as compras ainda ocorrem em lojas, que propicia um ponto de contato crucial para marcas e varejistas se conectarem com clientes. Ao reconhecer este potencial, o Wipro VisionEDGE+ oferece uma plataforma poderosa, mensurável e omnicanal para varejistas e marcas, que complementa suas estratégias digitais existentes.

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, anunciou hoje a expansão de recursos com foco em varejo dentro do Wipro VisionEDGE+. Esta oferta aprimorada, desenvolvida em parceria com a Cisco e a AT&T, e alavancando a Amazon Web Services (AWS), serve como uma plataforma abrangente de transformação de varejo concebida para liberar todo o potencial da rede de mídia de varejo.

-- Melhorar a experiência do cliente com telas interativas que fornecem recomendações personalizadas e assistência de navegação.

O Wipro VisionEDGE+ combina sinalização digital dinâmica com plataformas de ponta com base em IA que fornecem percepções de negócios, análises de sentimento do cliente e dados de gerenciamento de tráfego, adaptados às necessidades específicas dos varejistas, ao mesmo tempo em que garantem a conformidade com os regulamentos de privacidade. Além disto, a plataforma aproveita:

"Estamos orgulhosos de complementar o Wipro VisionEDGE+ com nossas soluções de rede seguras e inteligentes com foco em ambientes de varejo", disse Tim Coogan, Vice-Presidente Sênior na Cisco. "Com uma experiência de plataforma de gestão de rede simples, automação orientada à nuvem e inovação em todo o nosso ecossistema de parceiros, a parceria da Cisco com a Wipro irá ajudar a gerar resultados mensuráveis para clientes compartilhados no setor de varejo."

"A revolução do varejo é impulsionada pela conectividade e a infraestrutura de rede de próximo nível da AT&T, servindo como uma base segura e confiável ao Wipro VisionEDGE+. Esta solução demonstra nossa abordagem colaborativa, a fim de ajudar as empresas a liberar novos conhecimentos para impulsionar o sucesso na era digital", disse Sarita Rao, Vice-Presidente Sênior de Soluções para Parcerias na AT&T.

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria com foco em criar soluções inovadoras que satisfazem as necessidades mais complexas de transformação digital dos clientes. Ao aproveitar nosso portfólio holístico de capacidades em consultoria, projetos, engenharia e operações, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas e estabelecer negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 230.000 funcionários e parceiros de negócios em 65 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informação, acesse www.wipro.com

Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro quanto a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações sobre perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros bem como seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas quanto a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, ações corporativas completas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem com nossos custos, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e manter profissionais altamente qualificados, custos e tempo em excesso em contratos de preço e prazo fixos, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, demanda reduzida por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política , guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e indústria.

Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais detalhadamente em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), incluindo, mas não se limitando a, relatórios anuais no Formulário 20-F. Esses registros estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, podemos fazer declarações prospectivas adicionais por escrito ou verbalmente, incluindo declarações contidas nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

