Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), uma empresa japonesa líder em produtos lácteos, anunciou uma descoberta revolucionária na pesquisa fundamental de bifidobactérias residentes humanas (HRB). Por meio de uma colaboração com a Universidade de Kyoto, a pesquisa descobriu que um tipo específico de bifidobactéria residente humana, também conhecida como HRB, possui a capacidade para converter precursores de um componente potencialmente prejudicial em um metabólito benéfico. A equipe de pesquisa descobriu uma via metabólica até então desconhecida e utilizada por espécies HRB ao converter o indol, um composto potencialmente prejudicial, no metabólito imunomodulador ácido 3-indol-láctico (ILA). As descobertas, publicadas na prestigiada revista "Gut Microbes" em 5 de maio de 2024, destaca as capacidades únicas do HRB como probióticos superiores. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240530070041/pt/ Human-Residential Bifidobacteria (HRB) strains such as Bifidobacterium longum BB536, B. breve M-16V, B. breve MCC1274, and B. infantis M-63, significantly reduced the concentration of indole produced by Escherichia coli, a known indole producer (Figure 1). Subsequently, the research demonstrated that HRB strains can convert the potentially harmful indole into tryptophan (Trp) and beneficial indole-3-lactate (ILA) (Figure 2). The study also identified a new microbial metabolic pathway involving tryptophan synthase ? subunit (TrpB) and aromatic lactate dehydrogenase (ALDH) in the conversion process (Figure 3), highlighting the sophisticated mechanisms by which specific HRB strains contribute to gut health. (Graphic: Business Wire)

Histórico da pesquisa A pesquisa se concentrou no indol, um composto produzido por determinadas bactérias do intestino, que é metabolizado no fígado e convertido em indoxil sulfato, uma toxina urinária comum. Quando a função renal está prejudicada, o indol e o indoxil sulfato podem acumular no sangue, levando a possíveis problemas de saúde, como a progressão da disfunção renal. A formação de indol, que se deriva do triptofano, um aminoácido essencial para os seres humanos, pode levar a impactos prejudiciais que são inevitáveis e representam preocupações significativas para a saúde. Na colaboração com a Universidade de Kyoto, a nova pesquisa da Morinaga Milk tem como objetivo pesquisar se as cepas de HRB poderiam reduzir a concentração de indol e transformá-lo em um metabólito benéfico, além de entender o mecanismo por trás disso. Descobertas revolucionárias respaldam a superioridade do HRB

-- Redução da concentração de indol: o estudo revelou que um tipo específico de bifidobactéria residente humana, incluindo as cepas HRB da Morinaga Milk, como o Bifidobacterium longum BB536, B. breve M-16V, B. breve MCC1274 e B. infantis M-63 reduziram significativamente a concentração de indol produzido pela bactéria Escherichia coli, um conhecido produtor de indol (Figura 1). -- Conversão de indol em triptofano (Trp) e indol-3-lactato (ILA): a pesquisa demonstrou que cepas de bifidobactérias selecionadas, incluindo as cepas HRB da Morinaga Milk, podem converter o indol em triptofano (Trp) e em indol-3-lactato (ILA) (Figura 2). Embora o triptofano seja um aminoácido necessário, o ILA foi identificado como um composto imunomodulador que ajuda na saúde imunológica intestinal e sistêmica. Esta descoberta marca um passo significativo na compreensão de como as bactérias intestinais benéficas podem transformar substâncias nocivas em compostos que promovem a saúde. -- Elucidação da via metabólica: o estudo identificou uma nova via metabólica microbial que envolve a subunidade ? (beta) da triptofano sintase (TrpB) e lactato desidrogenase aromática (ALDH) no processo de conversão (Figura 3). Os pesquisadores confirmaram que cepas de bifidobactérias selecionadas, incluindo as cepas HRB da Morinaga Milk, podem transformar eficientemente o indol exógeno em ILA e Trp (triptofano). Esta elucidação da via metabólica possibilita um entendimento detalhado dos processos bioquímicos envolvidos, destacando os mecanismos sofisticados pelos quais as bifidobactérias contribuem para a saúde intestinal. -- Presença exclusiva no HRB: uma extensa pesquisa no banco de dados do genoma de 11.943 cepas bacterianas revelou que a ocorrência concomitante dos genes trpB e aldh é exclusiva das espécies HRB. Esta especificidade destaca o probiótico único potencial destas bifidobactérias em aplicações na saúde humana. A análise genômica ressalta a distinção dos HRB, posicionando-os como os únicos capazes de realizar estas transformações benéficas. Implicações para a saúde Estas descobertas destacam o potencial das cepas de HRB, como as comercializadas pela Morinaga Milk, na mitigação dos efeitos nocivos do indol, convertendo-o em ILA benéfico. Esta nova função das bifidobactérias evidencia os seus efeitos benéficos em seres humanos, onde o indol e seus metabólitos apresentam potenciais efeitos adversos à saúde de indivíduos com alto risco de doença renal crônica. Além disso, a conversão do indol em triptofano e ILA também sugere implicações mais amplas para a saúde intestinal geral. O triptofano é essencial para a síntese de proteínas e serve como precursor da serotonina, um neurotransmissor que desempenha um papel fundamental na regulação do humor e no bem-estar geral. A produção de ILA, com as suas propriedades imunomoduladoras, apoia ainda mais o sistema imunológico, sugerindo os potenciais adicionais de saúde dos HRB como probióticos. Estas descobertas proporcionam informações valiosas sobre as razões pelas quais as espécies de HRB prosperam no trato intestinal humano e mantêm uma relação simbiótica com o hospedeiro humano.

Compromisso contínuo com a pesquisa de HRB a Morinaga Milk Industry continua dedicada a aprimorar nossa compreensão sobre o HRB e seus benefícios à saúde. Esta descoberta é uma prova do nosso compromisso com a pesquisa inovadora e o desenvolvimento de produtos probióticos de alta qualidade, com respaldo científico, que contribuem para a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Os nossos esforços contínuos de pesquisa visam descobrir ainda mais formas pelas quais as cepas de HRB podem beneficiar a saúde humana, reforçando a nossa posição como líder no campo dos probióticos.