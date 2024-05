Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o provedor de infraestrutura de rede nativa da nuvem que constrói o futuro das redes, alcançou o primeiro lugar na nova categoria Ecossistema de Parceiros no novo relatório Market Landscape: RAN Vendors 2024 da Omdia, emergindo como uma grande adversária. A Omdia introduziu a categoria Ecossistema de Parceiros em 2024 para refletir a crescente importância dos fornecedores de RAN ao construir e promover um ecossistema de parceiros tecnológicos. A Mavenir não participou do relatório de cenário de mercado de 2023, mas, diz a Omdia, "entrou como uma grande adversária 2024. Embora menor do que as outras fornecedoras neste relatório, a Mavenir possui um portfólio competitivo, centrado em soluções O-RAN e no ecossistema de parceiros mais rico". A Mavenir lidera nesta categoria, à frente da Samsung, Fujitsu, Nokia e Ericsson. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim como lidera a categoria Ecossistema de Parceiros, a Mavenir está entre os três primeiros, juntamente com a Ericsson e Nokia, nas métricas de logotipo - indica se uma empresa ganhou negócios 5G às custas de um concorrente ou de uma operadora greenfield - com mais de 20 novos logotipos.

Com a prevalência de NSA"Ganhar contratos 5G, onde o fornecedor ainda não fornecia LTE, é um forte endosso de suas soluções", informa o relatório. "Isto indica que uma operadora está disposta a extrair e substituir um fornecedor atual de LTE". A Mavenir também está listada como tendo o maior portfólio de rádios compatíveis com O-RAN, juntamente com a Nokia, NEC e Samsung. BG Kumar, presidente, redes de acesso, plataformas e MDE na Mavenir disse: "Ter esta validação de uma fonte independente é uma prova da inovação, engenhosidade, comprometimento, experiência e habilidade da equipe Mavenir - e destaca firmemente a importância crítica de se desenvolver um ecossistema forte e confiável de parceiros especialistas - uma combinação imbatível para apoiar a nossa crescente base de clientes".

Na preparação deste relatório, a Omdia avaliou o desempenho dos negócios e os portfólios de 11 fornecedores de RAN, agrupando-os em três categorias: líderes, principais adversários e fornecedores emergentes. Notes para o editor: Cenário de mercado da Omdia: relatório RAN Vendors 2024: https://omdia.tech.informa.com/om121329/market-landscape-ran-vendors-2024 - Soluções de rede de acesso por rádio da Mavenir: Open vRAN, Open Beam e Small Cells: https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/radio-access/ Sobre a Mavenir: A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem baseadas em IA que são ecológicas desde a concepção, capacitando as operadoras a aproveitarem os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e comprovadamente disruptiva do setor, as soluções premiadas da Mavenir proporcionam automação e monetização em redes móveis do mundo inteiro, acelerando a transformação das redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo todo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

