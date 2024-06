Comunicado do Business Wire :Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

A Adani International Ports Holdings Pte Ltd. (AIPH), uma subsidiária integral da Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), assinou um acordo de concessão de 30 anos com a Autoridade Portuária da Tanzânia para operar e gerenciar o Terminal 2 de Contêineres no Porto de Dar es Salaam na Tanzânia. O Porto de Dar es Salaam é um porto de entrada com uma rede bem conectada de estradas e ferrovias. O CT2, com quatro ancoradouros, tem uma capacidade anual de movimentação de carga de 1 milhão de TEUs e gerenciou 0,82 milhões de TEUs de contêineres em 2023, estimado em 83% do volume total de contêineres da Tanzânia. A East Africa Gateway Limited (EAGL) foi incorporada como uma joint venture da AIPH, AD Ports Group e East Harbour Terminals Limited (EHTL). A APSEZ será a acionista majoritária e consolidará a EAGL em seus livros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A EAGL assinou um acordo de compra de ações para a aquisição de 95% de participação na Tanzania International Container Terminal Services Limited (TICTS) da Hutchison Port Holdings Limited (e sua afiliada Hutchison Port Investments Limited) e da Harbours Investment Limited por um valor de compra de US$ 39,5 milhões. Atualmente, a TICTS possui todos os equipamentos de movimentação portuária e contrata a mão de obra. A Adani deve operar o CT2 por meio da TICTS.

"A assinatura da concessão para o Terminal 2 de Contêineres no Porto de Dar es Salaam Port está alinhada com a ambição da APSEZ de se tornar um dos maiores operadores portuários do mundo até 2030. Estamos confiantes de que, com nossa experiência e rede em portos e logística, seremos capazes de aumentar os volumes comerciais e a cooperação econômica entre os nossos portos e a África Oriental. Faremos o possível para transformar o Porto de Dar es Salaam em um porto de classe mundial", disse Karan Adani, diretor-geral, APSEZ. Sobre a Adani Ports e a Special Economic Zone Ltd. A Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), uma parte do Grupo Adani globalmente diversificado, evoluiu de uma empresa portuária para uma empresa de transporte integrada, fornecendo soluções completas, desde o portão do porto até o portão do cliente. É a maior desenvolvedor a e operadora portuária da Índia, com sete portos e terminais estrategicamente localizados na costa oeste (Mundra, Tuna, Dahej, e Hazira em Gujarat, Mormugao em Goa, Dighi em Maharashtra e Vizhinjam em Kerala) e oito portos e terminais na costa leste da Índia (Haldia em Bengala Ocidental, Dhamra e Gopalpur em Odisha, Gangavaram e Krishnapatnam em Andhra Pradesh, Kattupalli e Ennore em Tamil Nadu e Karaikal em Puducherry), o que representa 27% do volume total portuário do país, proporcionando, portanto, capacidade para movimentar grandes quantidades de carga tanto das zonas costeiras como do interior. A empresa também está desenvolvendo um porto de transbordo em Colombo, Sri Lanka, e é proprietária do Porto de Haifa, em Israel.

A plataforma de portos para logística, que consiste em instalações portuárias e capacidades logísticas integradas, incluindo parques logísticos multimodais, armazéns de grau A e zonas econômicas industriais, nos coloca em uma posição vantajosa, uma vez que a Índia poderá se beneficiar de uma revisão iminente nas cadeias de abastecimento globais. Nossa visão é ser a maior plataforma de portos e logística do mundo na próxima década. Com uma visão de se tornar neutro em carbono até 2025, o APSEZ foi o primeiro porto indiano e o terceiro no mundo a assinar à Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi), comprometendo-se com metas de redução de emissões para controlar o aquecimento global em 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais.