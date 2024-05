Campanha presidencial de Maduro tem seu 'American Idol'

Uma dupla canta e dança em meio a luzes coloridas e labaredas de fogo em um reality show no estilo "American Idol" na televisão estatal da Venezuela. O prêmio? Participar da campanha de Nicolás Maduro para a reeleição.

"Estamos do lado certo da história / e juntos, com a verdade, estamos a caminho da vitória", canta Osiys Aranzazu ao ritmo do merengue. "Nicolás Maduro, nosso presidente/ Um homem solidário que abre precedentes / Leal e corajoso, social e coerente, dando resposta imediata a todo o povo", contrapõe José Rebolledo com versos de rap.

Eles competem com a música 'Rumbo a la Victoria' no programa Factor M (o 'M' se refere a Maduro), lançado em 28 de abril no canal de televisão estatal TVES, um dos canais da máquina de mídia pública a serviço da campanha do presidente no período que antecede as eleições presidenciais de 28 de julho.