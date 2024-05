Berlim autoriza Ucrânia a usar armas alemãs contra alvos na Rússia

A Alemanha autorizou a Ucrânia a usar suas armas contra alvos militares na Rússia para se defender dos ataques lançados em particular na região de Kharkiv, anunciou nesta sexta-feira o porta-voz do chanceler Olaf Scholz.

Perante os ataques russos contra a região a partir de "posições localizadas na zona fronteiriça russa imediatamente adjacente", a Ucrânia "tem o direito, garantido pela legislação internacional, de se defender contra esses ataques. Por isso, também pode utilizar as armas fornecidas com este propósito (...) incluindo as que enviamos", disse Steffen Hebestreit em comunicado.

