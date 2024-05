Ataque com faca deixa feridos durante ato de grupo anti-islã na Alemanha

"Meus pensamentos estão com as vítimas", indicou o chanceler Olaf Scholz, referindo-se a "imagens horríveis".

Seis pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (31) em um ataque com faca durante um ato da extrema direita na cidade alemã de Mannheim, entre elas um conhecido ativista anti-islã.

A ministra do Interior alemã, Nancy Fraeser, levantou a possibilidade de motivação islamista. "Se a investigação assim revelar, será mais uma confirmação do grande perigo representado pelos atos de violência islamista, contra os quais alertamos", disse em comunicado, no qual classificou o ataque como "um crime terrível".

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem armado com uma faca esfaqueando várias pessoas no centro de Mannheim.

Vários homens tentam segurá-lo no chão, sem sucesso. O agressor conseguiu se levantar e atingir as costas de um policial, antes que outro agente o neutralizasse com um tiro.

- Eleições europeias -

Este ataque ocorre poucos dias antes das eleições para o Parlamento Europeu, entre 6 e 9 de junho nos 27 países do bloco.

Segundo vários meios de comunicação, incluindo o jornal Bild, o principal alvo do ataque era Michael Stürzenberger, um conhecido ativista anti-islã, que se preparava para discursar em uma reunião organizada pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE).

Este movimento, cujo objetivo é denunciar "os perigos da influência do islã político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa", relatou no seu site o ataque a Stürzenberger, referindo-se a um "ataque com faca" durante uma das suas reuniões.

O ativista, assim como "vários voluntários do BPE e um policial, foram feridos com uma faca", alguns deles "gravemente", afirmou o movimento. Segundo o BPE, o policial ficou ferido no pescoço e nas costas.