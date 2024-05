ANC pode perder hegemonia histórica na política sul-africana

O Congresso Nacional Africano (ANC) está prestes a perder nas eleições legislativas a maioria absoluta que detém há 30 anos na África do Sul, segundo a apuração de 85% dos votos, o que o obrigaria a formar alianças para governar em coalizão.

Liderado pelo presidente do país, Cyril Ramaphosa, o ANC tem 41,12% dos votos, o pior resultado do partido, que chegou ao poder em 1994, com o emblemático líder da luta contra o apartheid, Nelson Mandela.

Em seguida, com 21,95%, está a opositora Aliança Democrática (DA, centro liberal), e com 13,5% o partido Umkhonto We Sizwe (MK), criado há seis meses pelo ex-chefe do ANC e ex-presidente Jacob Zuma, que foi a grande surpresa destas eleições, realizadas na quarta-feira.