Trump: júri em caso sobre pagamentos de campanha de chega a veridicto

O júri no caso de pagamentos supostamente ilegais de campanha de Donald Trump chegou a um veredicto. O grupo solicitou mais 30 minutos para preencher o formulário.

Donald Trump está agora sentado no tribunal com os braços cruzados sobre o peito enquanto aguarda a leitura do veredicto.

No centro das acusações estão os reembolsos pagos ao ex-advogado de Trump, Michael Cohen, por um pagamento secreto de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels em troca de não tornar pública sua alegação sobre um encontro sexual com Trump em 2006.