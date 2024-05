Trump é condenado em julgamento criminal em meio a campanha pela presidência

O histórico primeiro julgamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos terminou com Trump, 77 anos, declarado culpado das primeiras 34 acusações por falsificação em documentos contábeis para ocultar um pagamento destinado a silenciar a ex-atriz pornô Stormy Daniels.

A campanha de Biden publicou um comunicado no qual destaca que o veredito contra Trump mostra que "ninguém está acima da lei".

A sentença do juiz está agendada para 11 de julho, dias antes da Convenção Nacional Republicana em Milwakee, onde Trump receberá a nomeação formal do partido para enfrentar o presidente democrata Joe Biden em novembro.

"Continua havendo uma única forma de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas", disse o diretor de comunicação da campanha, Michael Tyler.

Em nota do porta-voz Ian Sams, a Casa Branca reagiu dizendo que respeita o "Estado de direito" e que não tem "nenhum comentário adicional".

- Decisão do júri -

O júri de 12 membros deliberou por mais de 11 horas, durante dois dias, após um julgamento de cinco semanas em uma sala de audiências de Manhattan.

Merchan, a quem o ex-presidente chamou de "corrupto" ao longo do julgamento, inclusive na manhã desta quinta-feira, agradeceu aos jurados por darem ao caso "a atenção que merecia".

A identidade dos jurados, sete homens e cinco mulheres, foi mantida em sigilo, para protegê-los das tensões políticas.

Pouco antes de anunciar que haviam chegado a um veredito, os jurados se retiraram da sala para deliberar a portas fechadas, com suas anotações e um computador que contém as provas do caso.