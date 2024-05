São Paulo vence Talleres (2-0) e avança como líder do Grupo B da Liberta

O São Paulo venceu o Talleres da Argentina por 2 a 0 nesta quarta-feira (29), no estádio do Morumbi, e assumiu a liderança do Grupo B da Copa Libertadores-2024, em duelo entre times que entraram em campo já classificados no encerramento da fase de grupos.

O primeiro gol no torneio continental do experiente atacante Lucas Moura, de pênalti (45'+3), e um golaço de fora da área do meia Luciano (89') permitiram ao tricolor paulista garantir a primeira posição no quadrangular, com 13 pontos e um saldo de gols de +7.

Nos acréscimos o lateral-esquerdo do Talleres Miguel Navarro foi expulso após agredir Erick.